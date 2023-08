Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigung an Cabriolet

An der Windhorststraße, auf einem Parkstreifen in Höhe der Gesamtschule Schinkel, wurde zwischen Dienstag um 21:30 Uhr und Mittwoch um 07 Uhr ein graues Cabriolet Mazda MX-5 beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter schnitt mit einem scharfen Gegenstand ein Loch in das Stoffverdeck und entwendete eine Sonnenbrille sowie wenige Münzen Bargeld aus dem Fahrzeuginneren. Der entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches und beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei unter 0541/327-2115 entgegen.

