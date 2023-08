Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Polizei sucht Gassigänger als Zeugen - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Georgsmarienhütte (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Freitag zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle im Bereich Wellendorfer Straße / Vockenhof. Inzwischen wurden neue Details bekannt, die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen.

Am Freitag (18.08.) fuhren vier unbekannte und maskierte Täter mit einem Pkw an die Rückseite des Tankstellengeländes und entnahmen dem Kofferraum einen schweren Gegenstand. Diesen Gegenstand, es handelte sich möglicherweise um den Hartgummifuß einer Baustellenbake, warfen die Unbekannten mehrfach gegen ein Fenster. Die Scheibe wurde beschädigt, ein Eindringen gelang jedoch nicht. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Pkw über die Wellendorfer Straße in Fahrtrichtung Dröper, aus dieser Richtung waren sie auch schon gekommen. Bei dem Pkw handelte es sich möglicherweise um einen Volkswagen. Zur Tatzeit lief am Tankstellengelände ein Mann mit einem Hund vorbei. Die Polizei bittet darum, dass dieser Gassigänger sich als Zeuge zur Verfügung stellt. Alle Hinweise zu der Tat werden unter 05401/83160 entgegengenommen.

