POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen gesucht nach Brandstiftung an der Eisenbahnstraße

Melle (ots) - Im Ortsteil Schiplage-St. Annen, im Bereich St.-Annener-Straße / Wallenbrücker Straße, brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen einen Firmentransporter auf. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück ...

