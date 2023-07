Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0424 --Radfahrer bei Unfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 13.07.2023, 23:05 Uhr

Am Donnerstagabend stieß in der Neustadt eine 38-Jährige mit ihrem E-Bike mit einem 48-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 23:05 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Centaurenbrunnens unterwegs, als sie zwei zunächst am Boden liegende und sitzende Fahrradfahrer bemerkte. Während die 38-Jährige ansprechbar war, reagierte der 48-Jährige nicht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 38-Jährige mit ihrem E-Bike den Radweg in der Friedrich-Ebert-Straße auf der falschen Straßenseite und stieß mit dem entgegenkommenden 48 Jahre alten Mann aus bisher noch ungeklärter Ursache zusammen. Dabei zog sich der 48-Jährige schwere Kopfverletzungen zu, so dass er in ein Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Die 38-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell