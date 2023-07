Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0421 --Polizei stellt Männer nach sexuellen Belästigungen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt, OT Ostertor, OT Steintor, Osterdeich, Vor dem Steintor Zeit: 12.07.2023, 23 .30 Uhr

Die Polizei Bremen stellte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Umfeld der Breminale drei Männer, die zuvor Frauen sexuell belästigt hatten.

Ein 28 Jahre alter Mann umarmte und bedrängte auf dem Festivalgelände mehrere Frauen und fasste ihnen an den Po. Als Besucher einschritten, zückte er Reizgas und sprühte damit um sich. Die umstehenden Personen erlitten Augenreizungen und wurden vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber im Rahmen der Fahndung im Viertel von Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der aggressive Mann leistete dabei Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Bei seiner Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte Drogen. Gegen 23.30 Uhr fasste ein 32-Jähriger einer Frau auf der Sielwallkreuzung an die Brust und wenig später berührte ein 33 Jahre alter Mann einige Meter weiter eine 24-Jährige gegen ihren Willen und küsste sie auf die Wange. Auch diese beiden Männer konnten schnell von den Einsatzkräften gestellt werden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen einer sexuellen Belästigung.

Die Polizei rät: Wenn Sie sich in einer bedrohlichen Situation befinden oder sogar körperlich bedrängt werden, machen Sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam und versuchen Sie, Unbeteiligte direkt und aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern. Verständigen Sie bitte in solchen Fällen umgehend die präsenten Einsatzkräfte auf der Breminale und im Umfeld oder wählen sie den Notruf 110. Dies gilt auch bei verdächtigen Beobachtungen. Auf dem Festivalgelände gibt es zusätzlich Awareness-Teams, die man an den violetten Westen erkennt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell