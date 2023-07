POL-HB: Nr.: 0422 --Langer Stau nach Verkehrsunfall auf der A1

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Osternadel und Schlengstraße Zeit: 08.07.2023, 20.30 Uhr und 09.07.2023, 22:00 Uhr Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend in Hemelingen bei einem vermeintlichen Date überfallen worden. Am vereinbarten Treffpunkt wurde er von fünf Unbekannten angegriffen und beraubt. Bereits am Samstag war es zu einer ganz ähnlichen Tat gekommen. Die Polizei sucht Zeugen und warnt. ...

mehr