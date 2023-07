Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0417 --Über Dating-App in Falle gelockt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Osternadel und Schlengstraße Zeit: 08.07.2023, 20.30 Uhr und 09.07.2023, 22:00 Uhr

Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend in Hemelingen bei einem vermeintlichen Date überfallen worden. Am vereinbarten Treffpunkt wurde er von fünf Unbekannten angegriffen und beraubt. Bereits am Samstag war es zu einer ganz ähnlichen Tat gekommen. Die Polizei sucht Zeugen und warnt.

Mit dem Profil einer Frau hatten die Täter dem jungen Mann über ein Internet-Datingportal geschrieben. Sie lockten ihn zu einer Verabredung gegen 22 Uhr in einen Park nahe der Straße Osternadel. Am ausgemachten Treffpunkt angekommen, wurde er direkt von zwei Unbekannten festgehalten. Ein weiterer Angreifer drohte mit einem Schlagstock. Nachdem der 24-Jährige Bargeld an die Gruppe ausgehändigt hatte, verlangte der Rädelsführer noch die EC-Karte. Als der Beraubte lautstark um Hilfe rief, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht. Die Gruppe nahm noch die herunter gefallene Brille an sich und flüchtete in Richtung Sandhofstraße.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß und um die 20 Jahre alt, schwarzer Bart und eine normale Statur. Er trug einen weißen Pullover. Die anderen Angreifer sollen zwischen 16 und 22 Jahre alt und zwischen 170 und 185 cm groß gewesen sein. Einige trugen ebenfalls einen Bart.

Bereits am Samstag, den 08.07.2023, wurde ein 53-Jähriger gegen 21.30 Uhr in einen Park in der Schlengstraße zu einem vermeintlichen Date gelockt. Unter dem Vorhalt von Messern erpressten zwei Täter Bares, mehrere Geldkarten und die dazugehörigen PIN. Ein Dritter fuhr mit dem Fahrrad und den Karten zu einem Geldautomaten und hob Geld ab.

In diesem Fall wird ein Räuber als ca. 16-Jähriger beschrieben, 175 cm groß und schmächtig. Neben dunklem T-Shirt und dunkler Hose trug er eine schwarze Cap. Der zweite Täter wird auf 25 Jahre geschätzt, soll ca. 180 cm groß, Träger eines dunklen Bartes und von kräftiger Statur sein. Er trug eine schwarze Hose, eine Sonnenbrille mit goldenem Gestell und soll sowohl Deutsch, als auch Arabisch gesprochen haben. Der Fahrradfahrer soll ca. 170 cm groß und schmächtig sein. Er habe eine lange Nase gehabt und trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Neben deutscher soll auch er in arabischer Sprache gesprochen haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell