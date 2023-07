Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0423 --Polizei schnappt Metalldiebe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, In den Freuen Zeit: 12.07.2023, 21:30Uhr

Am Mittwochabend stellten Einsatzkräfte der Polizei einen Mann und eine Frau, die mit zwei weiteren Komplizen versucht haben sollen, auf einem Firmengelände in Burg-Grambke größere Mengen an Kupferrohre und Messingstücke zu entwenden.

Um 21:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Heizungsmonteurs über den Notruf der Polizei Bremen, dass vier Personen auf dem Firmengelände in der Straße In den Freuen eine Metallwanne mit Kupfer entwendeten und mit dem Auto flüchtig sind. Da die Metallwanne mit einem so genannten GPS-Tracker ausgestattet war, konnte der 57-Jährige diese in Burg-Grambke orten. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort einen 20-Jährigen und eine 19 Jahre alte Frau. Der Mann hatte Kupferstangen in der Hand und die Metallwanne stand vor ihm. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten Drogenutensilien und weitere Beweismittel. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an.

