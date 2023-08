Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und der Polizei Osnabrück: Festnahme eines 31-Jährigen nach Einbrüchen in Bäckereien

Osnabrück (ots)

Mitte Juni nahm die Polizei in Schöneck (Hessen) einen Täter nach einem Einbruch in eine Bäckerei fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde durch das dortige Amtsgericht die Untersuchungshaft für den 31-jährigen Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit angeordnet. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bundesweit agierte. Aufgrund der guten Spuren- und Ermittlungsarbeit der Osnabrücker Polizei, führte ein Spurentreffer unter anderem zu einem Tatort nach Osnabrück. Der 31-Jährige ist demnach dringend tatverdächtig an einem Einbruch in eine Osnabrücker Bäckerei an der Otto-Vesper-Straße im Oktober 2022 beteiligt gewesen zu sein. Inwiefern der Rumäne, der sich derzeitig in U-Haft befindet, auch für andere gleichgelagerte Taten im Raum Osnabrück in Frage kommt, ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

