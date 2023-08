Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Lagerhalle und Kfz-Diebstahl

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zu Samstag, zwischen 01 Uhr und 01:20 Uhr, drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in mehrere Lagerhallen an der Straße Schwagstorfer Eue ein. Es wurden diverse Werkzeuge und Gerätschaften entwendet. Vom Betriebsgelände wurde zudem ein Mercedes Sprinter, Erstzulassung 2004, entwendet. Der Transporter wurde zuletzt mit dem Kennzeichen OS-BE 330 geführt. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib des Transporters geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530.

