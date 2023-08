Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebesbande in Malbergen am Werk - Hubschrauber im Einsatz

Georgsmarienhütte (ots)

Die Geräusche einer Flex weckten in der Nacht zu Samstag die Aufmerksamkeit von Anwohner der Straße Unterbauerschaft in Malbergen. Auf der Straße konnten mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet werden, die sich offenbar an fremdem Eigentum vergriffen. Gegen 02:30 Uhr lief deshalb ein größerer Polizeieinsatz an. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen konnte ein 28-jähriger Mann aus Lohne festgenommen werden. Die Fahndung nach den Flüchtigen lief an, Diensthunde und ein Polizeihubschrauber wurden eingesetzt. Ein zweiter Täter, ein 39-Jähriger aus Georgsmarienhütte, hatte sich auf einem Fahrzeuganhänger versteckt und wurde ebenfalls festgenommen. Beide Festgenommenen wurden mit zu Polizeidienststellen genommen und zweifelsfrei identifiziert. Die Staatsanwaltschaft stellte keine weiteren Anträge, die Männer wurden später aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Als Diebesgut konnten insgesamt sechs Fahrräder und Pedelecs sowie alkoholische Getränke sichergestellt werden. Die Flex war zum Auftrennen von Fahrradschlössern eingesetzt worden.

Wer Hinweise zu der Tat, insbesondere zu den geflohenen Tätern, geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

