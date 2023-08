Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Tödlicher Verkehrsunfall - Radfahrer von Pkw erfasst

Kettenkamp (ots)

Am Samstag gegen 11:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Berge mit einem Mercedes ML die Bruchstraße von Kettenkamp in Richtung Renslage. An der Einmündung zur Straße Im Bruch übersah der Heranwachsende die Bevorrechtigung eines 76-jährigen Ankumers, der mit seinem Fahrrad nach links in Richtung Kettenkamp abbog. Der Radfahrer wurde frontal von dem Pkw erfasst und getötet. Die Polizei Bersenbrück wurde bei der Unfallaufnahme vom Zentralen Verkehrsdienst der Polizeiinspektion aus Osnabrück unterstützt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Beschlagnahme des Leichnams, des Pkw und des Trekkingrads an. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Die Bruchstraße blieb für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

