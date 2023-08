Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Tödlicher Verkehrsunfall im Ortsgebiet

Ankum (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Voltlager Damm / An der Insel wurden Rettungsdienst, Notarzt und Polizei am Freitag gegen 21:25 Uhr alarmiert.

Vor Ort stießen die Rettungskräfte auf eine verunfallte Simson Schwalbe und einen Ford Transit. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 18-jährigen Ankumers feststellen, der auf dem Kleinkraftrad unterwegs gewesen war. Die Insassen des Ford Transits, zwei Quakenbrücker im Alter von 39 und 43 Jahren, erlitten jeweils einen Schock.

Zur spezialisierten Aufnahme des Verkehrsunfallorts wurden Kräfte des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizeiinspektion aus Osnabrück hinzugezogen. Die Feuerwehr Ankum unterstützte mit dem Ausleuchten und der späteren Reinigung der Einsatzstelle. Folgender Unfallhergang wurde von der Polizei ermittelt:

Der 18-jährige Ankumer befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Straße An der Insel in Richtung Voltlager Damm. Diesen beabsichtigte der Heranwachsende in Richtung Am Brunning zu überqueren. Dabei übersah er den bevorrechtigten Ford Transit, welcher den Voltlager Damm in Richtung ortseinwärts befuhr. Das Kleinkraftrad prallte im Bereich der Fahrertür gegen den Transporter.

Ein Atemalkoholtest bei dem 39-jährigen Fordfahrer ergab eine leichte Beeinflussung, die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem ließ der Staatsanwalt den Leichnam und die Unfallfahrzeuge beschlagnahmen.

Die Unfallstelle blieb bis etwa 01:30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell