FW-GE: Wohnungsbrand in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde der Leitstellte der Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 22:15 Uhr ein Wohnungsbrand in der Bertastraße in der Feldmark gemeldet. Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde das Einsatzstichwort auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht und eine große Anzahl von Kräften zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung und Flammen schlugen bereits aus dem Fenster des 2. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und die Wohnung auf Personen abgesucht. Parallel wurden drei Bewohner über die Drehleiter aus Nachbarwohnungen gerettet, da der Treppenraum verraucht war und nicht mehr genutzt werden konnte.

In der Brandwohnung wurde glücklicherweise keine Person vorgefunden und auch die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Nach gut einer Stunde konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Nach den Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Das Gebäude musste vollständig gesperrt werden, sodass die Bewohner teilweise in einem Hotel untergebracht werden mussten.

Insgesamt war die Feuerwehr Gelsenkirchen mit 36 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst sowie zwei Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

