Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Grundlos zugeschlagen

Aggressiv verhielten sich am Dienstag zwei Unbekannte in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 2.45 Uhr wollten zwei Männer das Lokal in der Bahnhofstraße betreten. Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde wurde ihnen vom Gaststättenbetreiber kein Einlass mehr gewährt. Die Männer wurden an der Tür abgewiesen, da bereits geschlossen war. Damit zeigten sie sich nicht einverstanden und drangen in die Gaststätte ein. Dort schlugen sie mit Fäusten auf Teile des Inventars und auf Spielautomaten ein, so dass diese beschädigt wurden. Auch gingen die aggressiven Männer grundlos mit Faustschlägen auf den Gaststättenbetreiber und dessen Bekannten vor. Danach flüchteten die Täter in Richtung Hirschstraße. Die beiden Verletzten nahmen die Verfolgung auf und verständigten die Polizei. Während der Verfolgung schlug noch ein Täter mit einer Warnbake zu, ehe sie unerkannt flüchteten. Die Polizei rückte sofort mit mehreren Streifen an und fahndeten nach den Unbekannten. Die Fahndung verlief erfolglos. Die Männer sollen ca. 25 Jahre alt sein und normale Statur haben. Sie waren bekleidet mit dunkler Jacke und blauer Jeans. Auf den Kopf hätten sie eine Kappe getragen. Durch die Faustschläge erlitten der Gaststättenbetreiber und sein Bekannter leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-0) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht die Täter.

++++2007840

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell