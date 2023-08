Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Nächtliche Einbrüche

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 0 Uhr bis 07 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Gartenlaube im Bereich Im Nihen / Limberger Straße ein. Entwendeten wurden mehrere Motorgartengeräte sowie ein Mountainbike. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 02 Uhr und 02:30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage am Haarmeyers Kamp ein. Dort wurden ein E-Bike, motorisierte Gartengeräte und Werkzeug entwendet.

Wer Hinweise zu den Taten, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

