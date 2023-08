Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Autofahrer flüchtig nach Unfall - 29-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Belm (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Rennrad gegen 17:00 Uhr die Lindenstraße in Richtung Wulften. Als der Mann aus Hamburg mit seinem Rad nach links in Richtung Burhaksweg abbog, setzte zeitgleich ein hinterherfahrender Autofahrer zum Überholvorgang an. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 29-Jährige stürzte. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Rennrad entstand Sachschaden. Der Autofahrer hielt nach dem Unfall kurz auf einen Parkplatz eines nahegelegenen Restaurants an und flüchtete dann jedoch unerkannt. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen dunklen Kombi handeln. Hinweise zu dem Unfall-/verursacher nimmt die Polizei unter 05406/898630 oder 0541/327-2115 entgegen.

