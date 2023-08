POL-OS: Georgsmarienhütte: Junge Fahrradfahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Mann mit Walkingstöcken

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmorgen befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad gegen 08:55 Uhr die Bremer Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Einmündungsbereichs am Kurzen Weg wendete zeitgleich der 69-jähriger Fahrer eines VW, welcher die Bremer Straße zuvor in Richtung stadteinwärts befuhr. In der Annahme des Rollerfahrers, dass er vom Autofahrer übersehen wird, wich dieser aus und stürzte ...

mehr