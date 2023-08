Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Bad Iburg (ots)

Am Mittwoch gegen 14 Uhr befuhr ein 74-jähriger Bad Iburger mit seinem Pedelec den Radweg entlang der B51 in Richtung Charlottensee. Zeitgleich beabsichtigte eine 62-jährige Bad Iburgerin mit ihrem Skoda von der Münsterstraße auf die B51 in Richtung Glandorf einzubiegen. Dabei missachtete sie die Bevorrechtigung des von links herannahenden Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, der ältere Herr stürzte und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wurde leicht bis schwer verletzt, eine Lebensgefahr besteht nicht. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten im Bereich der Unfallstelle, unabhängig vom Verkehrsunfall, eine Ölverschmutzung auf der Fahrbahn und veranlassten deren Beseitigung.

