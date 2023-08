POL-OS: Melle: Einbruch in Büroräume

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Mann aus Westerkappeln mit seinem Lkw aus der Straße Am Galgesch auf die Meller Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Bevorrechtigung einer 21-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad in stadtauswärtige Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau auf die Fahrbahn ...

mehr