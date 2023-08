Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

A30: Lkw kommt von Autobahn ab - nächtliche Vollsperrung

Melle (ots)

Am Mittwoch gegen 10:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Niederländer mit einem Sattelzug die Autobahn 30 zwischen den Anschlussstellen Gesmold und Bissendorf. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Fahrer hinter dem Steuer einschlief und deshalb nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug durchbrach die Außenschutzplanke und kippte schließlich in den Seitenraum. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst untersucht, er blieb unverletzt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Übermüdung ermittelt. Eine Amtsrichterin sprach die Beschlagnahme seines Führerscheins aus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen in Richtung Rheine bis etwa 12 Uhr gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Für die Entladung und Bergung des Sattelzugs wird die A30 ab 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gesmold und Bissendorf voll gesperrt, die Sperrung wird voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden andauern. Der Sattelzug ist voll beladen mit Lebensmitteln.

