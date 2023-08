Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Mann aus Westerkappeln mit seinem Lkw aus der Straße Am Galgesch auf die Meller Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Bevorrechtigung einer 21-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad in stadtauswärtige Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte die Frau aus Hatten in ein Krankenhaus.

