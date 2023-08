Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Tatverdächtiger zu Einbruch in Pfarrheim ermittelt

Wallenhorst (ots)

Wie bereits berichtet, wurde das Pfarrheim am Kirchplatz in Wallenhorst am 24.06.2023 zum Ziel eines Einbruchs.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5542732

Bei dem Einbruch wurde eine EC-Karte entwendet, mit der es zu vier Verwertungstaten in Form von Bargeldabhebungen kam. Den Ermittlern der Polizei Bramsche ist es nun gelungen, einen Tatverdächtigen auszumachen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Mann mit gemeldetem Wohnsitz in Heidenheim an der Brenz, der nach ersten Erkenntnissen jedoch im ganzen Bundesgebiet und den Niederlanden umherreist. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

