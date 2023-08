POL-OS: Bad Rothenfelde: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigungen im Rosengarten

Bohmte (ots) - In der Zeit von Samstagabend (23:00 Uhr) bis Montagmorgen (10:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Neubau in der Oelinger Heide. Die Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten Baumaterialien und diverse Sanitär- und Heizungsinstallationen. Es entstand dadurch ein fünfstelliger Sachschaden. Von einem Nachbargrundstück wurde außerdem eine Sackkarre gestohlen, welche in einer ...

mehr