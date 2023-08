Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall an der Landesgrenze

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 20:40 Uhr befuhr ein weißer Mercedes CLA 180 die Eversburger Straße (L88) von Osnabrück in Richtung Westerkappeln. An der Ampelkreuzung zur Autobahnauffahrt in Richtung Münster und zu einem Park+Ride-Parkplatz warteten mehrere Pkw bei Rotlicht. Nach Angaben der Insassen sollen die Bremsen des Mercedes versagt haben. Um einen Zusammenstoß mit den wartenden Pkw zu vermeiden, sei der Pkw auf den Rechtsabbiegestreifen gelenkt worden. Der Mercedes fuhr auf eine Verkehrsinsel, wurde dadurch in die Luft katapultiert, fällte einen Ampelmast und mehrere Verkehrszeichen. Schließlich kam der Pkw in einem Graben, unmittelbar in Höhe des P+R-Parkplatzes, zum Stillstand. Die drei Insassen konnten den Pkw selbstständig verlassen, Ersthelfer betreuten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach ersten Ermittlungen steuerte eine 20-jährige Frau aus Westerkappeln den Mercedes, auf dem Beifahrersitz befand sich ein 19-jähriger Osnabrücker. Auf der Rückbank befand sich eine 19-jährige Osnabrückerin. Die Frauen kamen mit schweren und der Mann mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Da die Fahrereigenschaft an der Unfallstelle nicht abschließend objektiv festgestellt werden konnte, wurden den Frauen Blutproben entnommen und ihre Oberbekleidung sichergestellt. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft den Mercedes beschlagnahmen, um ggf. die Bremsanlage begutachten zu lassen. Auf dem P+R-Parkplatz wurde ein geparkter Opel durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Die Polizei führte eine umfangreiche Suche und Sicherung von Unfallspuren durch.

Da sich der Verkehrsunfall unmittelbar an der Landesgrenze zu NRW ereignete, waren Polizei- und Rettungskräfte aus beiden Bundesländern gemeinsam im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell