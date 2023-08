Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Café am Rubbenbruchsee - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen drang ein Unbekannter gegen 04:50 Uhr in ein Café am Rubbenbruchsee ein. Nachdem der Täter von einer Zeugin überrascht wurde, flüchtete dieser mit Diebesgut in Form von Bargeld vom Tatort. Der flüchtige Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 170-175cm groß - dunkelblond - schlank

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Angaben zu der Tat oder dem Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

