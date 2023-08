Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - 60-Jähriger schwer verletzt

Bramsche (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pedelec gegen 22:30 Uhr den Radweg an der Bramscher Allee in Richtung Engter, als ein nachfolgender PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Pedelec kollidierte. Der 60-jährige Bramscher stürzte daraufhin von seinem Rad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Der Bramscher kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell