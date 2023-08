Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: B68 für mehrere Stunden gesperrt nach Brand am Sünnhagenweg

Badbergen (ots)

Am Freitagmittag kam es am "Sünnhagenweg" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem gegen 12:00 Uhr ein Fahrzeug in einer Werkstatt aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Das Feuer griff anschließend auf andere Fahrzeuge und das gesamte Gebäude über. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und leitet unverzüglich die Löscharbeiten ein. Ein Hausbewohner erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeitig auf eine mindestens sechsstellige Summe geschätzt. Aufgrund starker Rauchentwicklung musste die angrenzende B68 für mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum Nachmittag weiterbestehen. Die Löscharbeiten dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell