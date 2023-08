Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Motorradfahrer bei Ausweichmanöver in Hesepe leicht verletzt

Bramsche (ots)

Ein 63-jähriger Bersenbrücker befuhr am Freitag gegen 08:55 Uhr die Bundesstraße 68 zwischen Alfhausen und Hesepe mit seinem Motorrad. An der Ampelkreuzung zur Industriestraße bemerkte der Mann zu spät, dass ein vorausfahrender VW Golf vor der roten Ampel abbremste. Der Kradfahrer wich dem Pkw nach rechts aus, touchierte ihn jedoch leicht und kam schließlich im Grünstreifen zum Liegen. Der Bersenbrücker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad und dem VW entstanden jeweils leichte Sachschäden.

