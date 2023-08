Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Einbruch in Kanzlei

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (22:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (06:15 Uhr) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Alten-Synagogen-Straße unweit zum Heger-Tor-Wall ein. Die Täter gelangten von dort in die Räumlichkeiten einer Kanzlei und entwendeten eine bislang unbekannte Summe Bargeld. Anschließend flüchteten die Eindringlinge mit dem Diebesgut. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell