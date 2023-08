Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Lutterdamm. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:25 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Ford und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Am Ford entstand dadurch Sachschaden. Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

