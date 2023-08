Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: 53-jähriger Motorradfahrer bei Abbiegeunfall lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Skoda gegen 18:30 Uhr die Bramscher Allee in Richtung Engter. Als die Frau aus Bramsche nach links in Richtung Autobahnauffahrt abbog, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers, welcher die Bramscher Allee in Richtung Bramsche befuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 53-jährige Motorradfahrer (whft. Bramsche) lebensgefährlich verletzt wurde. Die 32-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligte wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Skoda und an dem Motorrad entstanden Sachschäden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

