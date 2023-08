Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfallflucht in Rheinfelden mit leichtverletztem Radfahrer - Zeugenaufruf.

Freiburg (ots)

Am Freitag, 11.08.2023 gegen 17:18 Uhr ereignete sich in der Friedrichstraße in Rheinfelden ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Hierbei befuhr ein 26-jähriger Radfahrer die Friedrichstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe einer dortigen Gaststätte wollte der Radfahrer an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Noch bevor der Radler am geparkten Fahrzeug vorbeifahren konnte, wurde dieser mit geringem Seitenabstand durch einen grauen VW Golf 6 mit Aargauer Kennzeichenschildern überholt. Um einen Unfall mit dem fahrenden VW Golf zu vermeiden, blieb dem Radfahrer nur das Auffahren auf den geparkten Pkw übrig. Durch die Kollision kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Der Fahrer des grauen VW Golf entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer und die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Rheinfelden nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen VW Golf 6 mit Aargauer Kennzeichenschildern unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

(SK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell