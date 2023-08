Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hochwertige Blasinstrumente nach Ermittlungen der Polizei Holzminden sichergestellt

Bild-Infos

Download

Holzminden (ots)

Wie damals berichtet, kam es in der Nacht zum 14.04.2022 zu einem Einbruch in das ehemalige Campe-Gymnasium-Gebäude in Holzminden, Billerbeck 4.

Zunächst unbekannte Täter haben sich über ein Baugerüst gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft. Neben erheblichem Sachschaden wurden auch diverse Blasinstrumente im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Kurz danach ereigneten sich zwei weitere Einbrüche in dieses Objekt, die mit dieser Tat in unmittelbaren Zusammenhang stehen.

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminaldienstes des Polizeikommissariat Holzminden führten zeitnah zur Ermittlung der Tatverdächtigen. Es handelt sich um drei Jugendliche im Alter von damals 15 bzw. 16 Jahren aus Holzminden. Nach Abschluss des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim und erneutem Kontakt zu den Beschuldigten, konnten Ende Juli diesen Jahres die hochwertigen Blasinstrumente sichergestellt werden. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft dürften die Instrumente sehr bald wieder an die Schule zurückgegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell