Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - fünf Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 11.08.2023, gegen 13.30 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei fünf Personen leicht verletzt, davon zwei Kinder. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurden sie vom Rettungsdienst zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einem Zimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ein Feuer aus, welches von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen und ist momentan nicht bewohnbar. Die Bewohner dieser Wohnung konnten privat untergebracht werden. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeirevier Schopfheim geführt. Die Brandörtlichkeit wurde beschlagnahmt.

