Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 11-jähriges Mädchen auf Fußgängerüberweg von Pkw aufgeladen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 14.25 Uhr befuhr ein 11-jähriges Mädchen mit einem Tretroller den Gehweg in der Baumgartnerstraße und soll beim Aichele Park ohne zu halten zügig vom Gehweg auf den Fußgängerüberweg gefahren sein. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zwar, aber trotz einer Vollbremsung erfasste die Pkw-Fahrerin die 11-Jährige auf dem Fußgängerüberweg. Das Kind wurde auf die Motorhaube aufgeladen und nach vorne abgeworfen. Das Kind soll sich nur Abschürfungen an beiden Knien und am Arm zugezogen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell