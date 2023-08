Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Kandern: Luisenhütte abgebrannt - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Freitag, 11.08.2023, konnte ein 43-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden, welcher der Brandstiftung verdächtigt wird. Aufgrund der psychischen Verfassung des 43-jährigen Mannes wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach durch das Amtsgericht Lörrach Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann kam in der Folge in eine psychiatrische Fachklinik.

Ursprungsmeldung:

Am Mittwoch, 09.08.2023, brannte die Luisenhütte ab. Gegen 20.00 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass im Wald etwas lichterloh brennen würde. Man würde eine große Rauchsäule sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die "Luisenhütte", welche von der Forstwirtschaft aber auch von Wanderern genutzt wurde, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand ab und richtete eine Brandwache ein. Die Schadenshöhe dürfte in einem fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kriminalkommissariat Lörrach geführt. Die Brandörtlichkeit wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell