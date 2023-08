Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: 17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ankum (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 58-Jähriger gegen 14:00 Uhr mit seinem BMW die Ahauser Straße in Richtung Nortrup. In Höhe des Kreuzungsbereichs "An der Burstehe" überholte der Mann aus Bersenbrück zunächst einen PKW und kollidierte nach dem Einscheren mit einem vorausfahrenden Rollerfahrer. Der 17-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 58-Jährige ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs war. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von 2,5 Promille festgestellt werden. Gegen den 58-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Während der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

