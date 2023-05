Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Wohnungseinbruch

Ense (ots)

Am Freitag, 19.05. kam es im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 16.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in Ense Bremen. Unbekannte Täter begaben sich während der Abwesenheit der Bewohner zu einem rückwärtigen Fenster des Wohnhauses an der Bremer Heide und hebelten dieses auf. Im Objekt wurden diverse Räume im Erd - und Obergeschoss betreten und durchsucht. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen (sn)

