POL-SO: Unfall

Werl (ots) - Am 18. Mai kam es um 02:10 Uhr zu einem Raubdelikt in der Erbsälzerstraße, in Höhe der Hausnummer 2. Ein 64-jähriger aus Hamm stammender Taxifahrer, nahm zunächst fünf Fahrgäste an einer Diskothek in Wickede auf und fuhr mit diesen zum vereinbarten Fahrtziel in die Werler Innenstadt. Dort angekommen, gab einer der fünf Fahrgäste vor, die Taxifahrt bezahlen zu wollen und griff zeitgleich nach der Geldbörse des Taxifahrers. Der 64-Jährige sperrte sich ...

mehr