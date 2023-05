Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Taxifahrer

Werl (ots)

Am 18. Mai kam es um 02:10 Uhr zu einem Raubdelikt in der Erbsälzerstraße, in Höhe der Hausnummer 2. Ein 64-jähriger aus Hamm stammender Taxifahrer, nahm zunächst fünf Fahrgäste an einer Diskothek in Wickede auf und fuhr mit diesen zum vereinbarten Fahrtziel in die Werler Innenstadt. Dort angekommen, gab einer der fünf Fahrgäste vor, die Taxifahrt bezahlen zu wollen und griff zeitgleich nach der Geldbörse des Taxifahrers. Der 64-Jährige sperrte sich dagegen. Daraufhin wurde der 64-Jährige von einem auf dem Rücksitz befindlichen Fahrgast festgehalten. Der Beifahrer entriss dem nun wehrlosen Fahrer die Geldbörse. Anschließend flüchteten die fünf Männer in Richtung Fußgängerzone. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Der Beifahrer, der dem Fahrer die Geldbörse entriss, kann wie folgt beschrieben werden: Cirka 20 bis 30 Jahre alt, sehr dunkle Hautfarbe, schwarze, gelockte Haare. Er trug eine auffällig gelbe Jacke und eine dunkle Kappe. Die anderen Personen können nicht näher beschrieben werden. Einer der Täter war sehr groß, ein anderer trug eine weiße Jacke. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

