Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg-Kradfahrer verletzt

Warstein (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Sauerlandstraße, in Höhe des Wanderparkplatzes Eisenberg. Ein 42-jähriger Mann aus Borchen befuhr die Sauerlandstraße in Richtung Soest und verlor in Höhe der Unfallstelle in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Kawasaki. Er fiel nach rechts von seinem Motorrad auf die Straße. Die Suzuki bewegte sich weiter und kollidierte im Gegenverkehr mit zwei weiteren Motorrädern. Die jeweiligen Fahrer, ein 57-jähriger Mann aus Geseke und ein 41-jähriger Mann aus Bochum, konnten mit ihren Maschinen der Marke Harley Davidson den Aufprall ohne Sturz abfangen. An den Maschinen entstand Sachschaden. Der Kradfahrer aus Bochum erlitt leichte Verletzungen.(dk)

