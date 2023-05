Polizei Hamburg

POL-HH: 230516-1. Zwei Zuführungen nach Autoaufbruch in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.05.2023, 23:19 Uhr; Tatort: Hamburg-Tonndorf, Mushörn

Montagabend nahmen Polizisten einen 29-jährigen Serben und einen 24-jährigen Ungarn vorläufig fest, die im Verdacht stehen, Werkzeuge aus einem Handwerkerfahrzeug gestohlen zu haben. Die Männer müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Einem aufmerksamen Zeugen fielen am Abend zwei Männer auf, die augenscheinlich an der seitlichen Schiebetür eines Mercedes Sprinters manipulierten. Kurz nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert hatte, flüchteten die beiden Männer mit einem silbernen Mercedes-Kombi.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zivile Beamte des Rahlstedter Polizeikommissariats (PK 38) die Verdächtigen in der Ahrensburger Straße antreffen und vorläufig festnehmen.

In ihrem Fluchtfahrzeug fanden die Polizisten mehrere hochwertige Werkzeuge auf, von denen einige auch dem zuvor angegangenen Sprinter zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus ergaben sich bei der Durchsuchung des Autos Hinweise auf einen in unmittelbarer Nähe abgestellten VW Transporter, in dem die Polizisten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicherstellten.

Der Serbe und der Ungar wurden nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Die Entscheidung eines Haftrichters zum Erlass eines Haftbefehls steht derzeit noch aus.

Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts des Region Wandsbek (LKA 152) dauern an. Neben der Prüfung, inwieweit die Tatverdächtigen für weitere Diebstahlsdelikte in diesem Zusammenhang in Frage kommen, gilt es nun auch, die Herkunft der sichergestellten Gegenstände zu klären.

Mx.

