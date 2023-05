Polizei Hamburg

POL-HH: 230514-6. Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.05.2023, 21:30 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Kirchenallee

Am Freitagabend wurde ein 22-jähriger Mann in St. Georg durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission ermittelt, der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und seinem Kontrahenten gekommen. In deren Verlauf wurde der 22-Jährige mit einem Messer attackiert und erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Der Kontrahent flüchtete. Es wird bislang davon ausgegangen, dass sich die Beteiligten zumindest flüchtig kannten.

Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Sein Zustand ist inzwischen stabil.

Die für Kapitaldelikte zuständige Abteilung der Staatsanwaltschaft Hamburg und die Mordkommission (LKA 41) haben noch am Freitagabend die Ermittlungen übernommen.

Am Samstagabend wurde der flüchtige Tatverdächtige, ein 15-jähriger Marokkaner, durch Einsatzkräfte der örtlichen Landespolizei in der Göttinger Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen. Am Sonntag musste er sich in Hamburg vor einem Haftrichter verantworten. Es erging Haftbefehl.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell