POL-HH: 230514-5. Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots) - Tatzeit: 13.05.2023, 19:57 Uhr Tatort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße/Nienredder Bei einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage kam es am Samstagabend in Stellingen zur Abgabe mehrerer Warnschüsse. Der alkoholisierte und mit einem Messer bewaffnete Verdächtige kam in die Psychiatrie. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es an einem Lokal in ...

mehr