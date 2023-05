Polizei Hamburg

POL-HH: 230514-4. Warnschussabgabe nach Bedrohung mit Messer in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.05.2023, 19:57 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße/Nienredder

Bei einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage kam es am Samstagabend in Stellingen zur Abgabe mehrerer Warnschüsse. Der alkoholisierte und mit einem Messer bewaffnete Verdächtige kam in die Psychiatrie.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es an einem Lokal in der Kieler Straße zunächst zu der Bedrohung gekommen sein. Der Verdächtige, ein 28-jähriger Deutscher, soll dort aus noch ungeklärten Gründen ein Pärchen mit einem Messer bedroht haben. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei verständigt und gab dabei auch Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes, der sich zwischenzeitlich entfernt hatte.

Die alarmierten Einsatzkräfte forderten den Mann zunächst mehrfach vergeblich auf, das Messer abzulegen. Im Nienredder kam es zur Abgabe mehrerer Warnschüsse und anschließend zum Einsatz von Pfefferspray gegen den Bewaffneten. Er konnte anschließend überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Ein später von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille.

Der Verdächtige wurde am Sonntagmorgen einem Amtsarzt vorgestellt, der die Einweisung in eine Psychiatrie verfügte.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell