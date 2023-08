Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Frickestraße zu einer Betrugstat durch falsche Bankmitarbeiter zum Nachteil einer 88-jährigen Osnabrückerin. Gegen 10:20 Uhr klingelte das Telefon der 88-Jährigen. Es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter ihrer Bank. Dieser gaukelte der Dame vor, dass eine unberechtigte Abbuchung einer Firma auf ihrem Konto eingegangen ist und diese nur unter Verwendung der EC-Karte gestoppt werden könne. Eine Mitarbeiterin der Bank müsse die EC-Karte der Geschädigten dafür abholen. Anschließend wurde die 88-Jährige aufgefordert, ihre PIN mitzuteilen. Kurze Zeit später, gegen 10:30 Uhr, erschien eine angebliche Mitarbeiterin der Bank an der Haustür der Geschädigten. Diese nahm die EC-Karte der 88-Jährigen an sich und fuhr anschließend mit einem weißen Kleinwagen davon. Im Anschluss wurde eine vierstellige Summe Bargeld mit der erlangten EC-Karte an einem Geldautomaten in der Wittekindstraße abgehoben. Die Polizei hat inzwischen eine Personenbeschreibung der Abholerin vorliegen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Täterin oder anderen verdächtigen Personen geben können, sich unter 0541/327-2215 oder -3303 zu melden.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 170-175cm groß - mittleren Alters - normale Statur - rundliches Gesicht - gepflegtes Erscheinungsbild - dunkelbraunes, gewelltes Haar - dunkle Brille mit runden Gläsern - weißer Anorak - Jeanshose

Die Polizei warnt erneut vor Anrufen von falschen Bankmitarbeitern. Die Betrüger schaffen Vertrauen und bringen die Geschädigten dazu, ihre EC-Karten unter Nennung der PIN-Nummern herauszugeben. Echte Bankmitarbeiter erscheinen nicht an der Haustür und verlangen die Bankkarten. Wer zum Opfer der Betrüger geworden ist, sollte sich umgehend mit der Bank und der Polizei in Verbindung setzen und eine Strafanzeige erstatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell