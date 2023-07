POL-NOM: Nach Spiegelklatscher weitergefahren

Northeim (ots) - Northeim, In der Fluth, Freitag, 07.07.2023, 13.00 Uhr bis Montag, 10.07.2023, 07.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Diebstahl übers Wochenende. Im Zeitraum von Freitag ca. 13.00 Uhr bis Montag ca. 07.00 Uhr konnten unbekannte Personen eine Rüttelplatte von einer Baustelle stehlen. Die ungesicherte Baustelle befindet sich in der Straße "In der Fluth" in Northeim. Von dort konnten die Personen die Rüttelplatte im Wert von ca. 5.000 Euro entwenden. Zeug/-innen, ...

