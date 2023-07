POL-NOM: Diebstahl von einer Baustelle

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Samstag, 08.07.2023, 14.10 - 23.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Am Sonntag erschien der 52-jährige Geschädigte in der Northeimer Dienststelle, um den Diebstahl seines E-Scooters anzuzeigen. Der E-Scooter wurde durch seinen Sohn genutzt und am Samstag um 14.10 Uhr am Bahnhof in Nörten-Hardenberg abgestellt. Der E-Scooter wurde mittels Fahrradschloss an einem ...

mehr