Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Samstag, 08.07.2023, 14.10 - 23.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Am Sonntag erschien der 52-jährige Geschädigte in der Northeimer Dienststelle, um den Diebstahl seines E-Scooters anzuzeigen.

Der E-Scooter wurde durch seinen Sohn genutzt und am Samstag um 14.10 Uhr am Bahnhof in Nörten-Hardenberg abgestellt. Der E-Scooter wurde mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer gesichert. Als der Sohn um 23.00 Uhr zurückkehrte, waren der E-Scooter und das Schloss nicht mehr vor Ort.

Die Wert des E-Scooters wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell